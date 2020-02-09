Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess вновь выросло

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом нового типа на круизном лайнере в Японии выросло до 70 человека. Об этом сообщил новостной портал AbemaNews.
Круизное судно Diamond Princess c понедельника, 3 февраля, встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи человек, находящихся на борту.
Какие люди больше рискуют заразиться коронавирусом>>>
Сообщается, что всех заболевших отправляют на берег и госпитализируют.
Посольство Республики Молдова в Токио поддерживает постоянную связь с молдавскими гражданами и сообщает, что в экстренных случаях они могут связаться с дипломатической миссией по номеру +810 80 8850 7372.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK