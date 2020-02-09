Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess вновь выросло

Круизное судно Diamond Princess c 3 февраля встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом нового типа на круизном лайнере в Японии выросло до 70 человека. Об этом сообщил новостной портал AbemaNews.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника, 3 февраля, встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи человек, находящихся на борту.

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Сообщается, что всех заболевших отправляют на берег и госпитализируют.

Ранее в министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщили, что двое из 2 тысяч 666 пассажиров и 1 тысячи 45 членов экипажа, находящихся на борту судна,. Они сообщили в диппредставительство, что сотрудничают с японскими властями и проходят ежедневные медицинские проверки. На данный момент у них нет симптомов вируса, и общее состояние здоровья хорошее.

Посольство Республики Молдова в Токио поддерживает постоянную связь с молдавскими гражданами и сообщает, что в экстренных случаях они могут связаться с дипломатической миссией по номеру +810 80 8850 7372.

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