13:27 09 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Измерение температуры тела

Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess вновь выросло

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1054/35/10543573.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200209/29137113/chislo-zarazhennykh-koronavirusom-na-laynere-diamond-princess-vnov-vyroslo.html

Круизное судно Diamond Princess c 3 февраля встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом нового типа на круизном лайнере в Японии выросло до 70 человека. Об этом сообщил новостной портал AbemaNews.

Онлайн карта распространения коронавируса
© Photo : Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника, 3 февраля, встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи человек, находящихся на борту.

Какие люди больше рискуют заразиться коронавирусом>>>

Сообщается, что всех заболевших отправляют на берег и госпитализируют.

Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропортах
© Sputnik / Александр Кряжев
Ситуация с коронавирусом: рассказ молдаванина, который обосновался в Китае
Ранее в министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщили, что двое из 2 тысяч 666 пассажиров и 1 тысячи 45 членов экипажа, находящихся на борту судна, являются гражданами Молдовы. Они сообщили в диппредставительство, что сотрудничают с японскими властями и проходят ежедневные медицинские проверки. На данный момент у них нет симптомов вируса, и общее состояние здоровья хорошее.

Посольство Республики Молдова в Токио поддерживает постоянную связь с молдавскими гражданами и сообщает, что в экстренных случаях они могут связаться с дипломатической миссией по номеру +810 80 8850 7372

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Мы все умрём. Мифы и правда о коронавирусе
Коронавирус нового типа: чем он опасен для жизни
Минздрав: риск возникновения вспышки коронавируса в Молдове минимален


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
США хотят выдавить Роснефть из Венесуэлы
США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы: какую цель преследуют Штаты
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться