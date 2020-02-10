Коронавирус: наука выявила его новое свойство, политики решились на прогноз

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В результате проведенного клинического анализа выяснилось, что инфекция вызывает не только респираторные заболевания, но и расстройства пищеварительного тракта. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association.

По данным больницы Уханя за один-два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания у 14 из 138 — то есть у 10 процентов — пациентов наблюдались диарея и тошнота. У первого пациента с коронавирусом в США в течение двух дней также было выявлено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус был обнаружен в фекалиях.

Однако ученые пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма, например, для ВИЧ этот период составляет 30 минут. Кроме того, неизвестно, к какому температурному диапазону чувствителен новый вирус.

"Распространение коронавируса 2019-nCoV через фекалии может создать новые проблемы для сдерживания его распространения, особенно в больницах", — отмечают авторы в публикации.

Ученые отмечают, что, хотя путь распространения вируса через фекалии, безусловно, надо учитывать, основным способом инфицирования остается прикосновение к грязным поверхностям с последующим касанием руками глаз, носа или рта.

Между тем свою оценку ситуации с распространением коронавируса в стране дал председатель КНР Си Цзиньпин.

"Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжелая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы ЦК КПК по профилактике и контролю за распространением заболевания", - заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

При этом он выразил уверенность, что у Китая есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, которое уже унесло жизни более 900 человек.

Китайский лидер призвал на всех уровнях предпринимать самые строгие и всеобъемлющие меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, и в конце концов одержать победу в народной войне с этим заболеванием.

"Мы обязательно должны быть уверены, что мы непременно сможем победить эту вспышку заболевания", - сказал Си Цзиньпин жителям Пекина во время инспекции одного из микрорайонов города.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

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