Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

КИШИНЕВ, 10 фев -Sputnik. Частично ответственным за глобальное потепление на Земле может быть рост солнечной активности примерно с XVI-го века, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
"Полтысячелетия происходит снижение отражающих свойств атмосферы Земли из-за увеличения потока солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Все это может нести частичный вклад в эффект глобального потепления", - сказал ученый, слова которого приводят РИА Новости.
"От солнечной активности, от циклов, зависит очень много - и климат зависит, и для освоения околоземного пространства - полетов на Луну - очень важно в какой фазе Солнце из-за его радиационной активности", - в свою очередь рассказал агентству научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
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