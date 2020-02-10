Сто одна пораженная цель: Турция ответила на обстрел со стороны армии САР

Ранее сообщалось о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артиллерийского налета на наблюдательный пункт со стороны сирийских военных.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В ответ на артобстрел в Идлибе был нанесен удар по позициям сирийской армии, сообщило Минобороны Турции.

"По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. https://t.co/Fb2FUuYhCL pic.twitter.com/cw8YOF0XwY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2020

​О том, что Анкара не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.

Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.

Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.

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