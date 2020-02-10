22:46 10 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.14
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Турецкие военные на границе с Сирией.

Сто одна пораженная цель: Турция ответила на обстрел со стороны армии САР

© AFP 2019 / BULENT KILIC
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200210/29155973/sto-odna-porazhennaya-tsel-turkey-otvetila-na-obstrel-so-storony-armii-SAR.html

Ранее сообщалось о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артиллерийского налета на наблюдательный пункт со стороны сирийских военных.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В ответ на артобстрел в Идлибе был нанесен удар по позициям сирийской армии, сообщило Минобороны Турции.

"По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

​О том, что Анкара не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.

Ситуация на границе Турции и Сирии
Sputnik
Турция отправила спецназ в сирийский Идлиб

Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.

Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Взрывной характер Эрдогана — на пользу России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дорогу не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться