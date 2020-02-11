Деньги за реформы: шведский министр обусловил финансовую помощь Молдове 

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik, Александр Суру. Министр международного сотрудничества и развития Швеции Питер Эрикссон подвел итоги визита в Молдову и встреч с официальными лицами страны.
«Швеция готова спонсировать проекты в странах Восточного партнерства и Восточной Европы в таких областях, как борьба с коррупцией, укрепление демократии, реформа юстиции – я об этом рассказал премьер-министру», - заявил гость, во время итоговой пресс-конференции.
По его словам, пока преждевременно судить о результатах работы кабмина Иона Кику, так как это новое правительство, которому всего несколько месяцев.
“Мы хотим видеть внедрение реформ. Для нас очень важно развитие демократии, реформа юстиции и борьба с коррупцией. Если мы увидим результаты, Швеция продолжит вас поддерживать”, - добавил он.
Кроме того, во время встречи с премьером Эрикссон затронул и приднестровский вопрос. По словам министра, для Швеции очень важно, чтобы вся территория Молдовы развивалась.
“Швеция в следующем году будет председательствовать в ОБСЕ. По этой причине мы хотим участвовать в диалоге и способствовать разрешению этой ситуации”, - добавил он.
Премьер-министр Ион Кику провел встречу с Министром международного сотрудничества и развития Питер Эрикссон 11 февраля. Стороны обсудили, в частности, вопрос энергетической безопасности Молдовы, а также вопрос приднестровского урегулирования.
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