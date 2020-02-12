В России предложили удвоить квоту на прием иностранных студентов

В Минобрнауки России предложили расширить группы студентов, которым будут предоставляться квоты.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Ежегодно Россия выделяет для иностранных студентов более 15 тысяч мест, скоро эта квота увеличится до 30 тысяч. Как заявил журналистам в Москве замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, в Госдуме России прошли слушания по привлечению иностранных студентов, в том числе соотечественников из-за рубежа.

"В рамках поставленной президентом РФ стратегической задачи считали бы возможным синхронизировать рост квоты с плановыми цифрами роста числа иностранных студентов, обеспечив поступательный рост квоты и выход на ее удвоение к 2024-му", - сказал Медведев.

Эту информацию подтвердил и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Он подчеркнул, что стоит отдать приоритет студентам из стран СНГ, ориентированных на сотрудничество с Россией, а также соотечественников.

Парламентарий выразил сожаление, что нынешняя квота не соответствует международной роли и гуманитарной силе России.

"Для сравнения: Польша выделяет только 10 тыс. мест для граждан Белоруссии, Румыния — 5 тыс. мест только для Молдовы",— напомнил Калашников.

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Минобрнауки России также рассматривает возможность расширить квоту для талантливых иностранных студентов, победивших в международных олимпиадах.

Медведев уточнил, что квота на короткие программы могла бы предоставляться вузам для привлечения на эти места студентов из определенных стран.

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