Ураган "Сиара" выбросил на побережье нечто вселяющее ужас - фото

КИШИНЕВ, 12 фев - Sutnik. Скелет загадочного существа был обнаружен в округе Абердиншир на северо-восточное побережье Шотландии, пишет газета Daily Mail.
Some decent ribs on that one eh Marcus!!!#Aberdeenshire #lochnessmonster— Onfirecatering (@onfirecatering) February 11, 2020
@devonwoodsmoke @onfirecatering pic.twitter.com/BRa8jKnwUD
Пользователи социальных сетей разошлись во мнениях, одни считают, что это скелет кита или косатки, другие приписывают их акуле-лисице.
Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. По одной лишь фотографии они могут только предположить, что речь может идти о ките какого-то вида.
"Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", - сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.
Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки.
"Несси! Она выбралась в море на свою погибель", - написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
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