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Ураган.

Ураган "Сиара" выбросил на побережье нечто вселяющее ужас - фото

© AFP 2019 / Raymond Roig
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200212/29177193/uragan--siara-vybrosil-na-poberezhe-nechto-vselyayuschee-uzhas---foto.html

Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки морского чудища.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sutnik. Скелет загадочного существа был обнаружен в округе Абердиншир на северо-восточное побережье Шотландии, пишет газета Daily Mail.

Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
© AFP 2019 / Catrinus van der Veen / ANP
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Останки, судя по всему, вынес на прибрежный песок Ураган "Сиара", сопровождавшийся порывами ветра до 144 километров в час и обложными дождями.

​Пользователи социальных сетей разошлись во мнениях, одни считают, что это скелет кита или косатки, другие приписывают их акуле-лисице.

Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. По одной лишь фотографии они могут только предположить, что речь может идти о ките какого-то вида. 

"Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", - сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки.

Озеро
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Несси! Она выбралась в море на свою погибель", - написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.

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