Обнаружен первый гражданин Румынии, зараженный коронавирусом

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом пассажиров круизного лайнера "Diamond Princess", который находится на карантине в территориальных водах Японии, есть румынский гражданин.
Информацию официально подтвердило министерство иностранных дел в Бухаресте, сообщают СМИ соседней страны.
Заболевший был переведен для лечения в японскую больницу, специализирующуюся на инфекционных заболеваниях.
"Посольство Румынии в Японии также поддерживает связь с другими румынскими гражданами на корабле "Diamond Princess", - сообщает внешнеполитическое ведомство.
Всего на судне находились 17 граждан Румынии, в том числе 15 членов экипажа и 2 пассажира.
По сообщению румынского Национального общества микробиологии, на судне зарегистрировано более 200 случаев заболевания вирусной пневмонией нового типа.
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