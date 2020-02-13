Обнаружен первый гражданин Румынии, зараженный коронавирусом

Информацию о том, что один из сограждан заразился опасной болезнью, подтвердило дипведомство соседней страны.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом пассажиров круизного лайнера "Diamond Princess", который находится на карантине в территориальных водах Японии, есть румынский гражданин.

Информацию официально подтвердило министерство иностранных дел в Бухаресте, сообщают СМИ соседней страны.

Заболевший был переведен для лечения в японскую больницу, специализирующуюся на инфекционных заболеваниях.

"Посольство Румынии в Японии также поддерживает связь с другими румынскими гражданами на корабле "Diamond Princess", - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Всего на судне находились 17 граждан Румынии, в том числе 15 членов экипажа и 2 пассажира.

По сообщению румынского Национального общества микробиологии, на судне зарегистрировано более 200 случаев заболевания вирусной пневмонией нового типа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK