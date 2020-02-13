17:40 13 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск

Обнаружен первый гражданин Румынии, зараженный коронавирусом

© AP Photo / Ahn Young-joon
Общество
Получить короткую ссылку
8410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200213/29188965/obnaruzhen-perviy-grazhdanin-rumynii-zarazhenniy-koronavirusom.html

Информацию о том, что один из сограждан заразился опасной болезнью, подтвердило дипведомство соседней страны.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом пассажиров круизного лайнера "Diamond Princess", который находится на карантине в территориальных водах Японии, есть румынский гражданин.

Информацию официально подтвердило министерство иностранных дел в Бухаресте, сообщают СМИ соседней страны.

Заболевший был переведен для лечения в японскую больницу, специализирующуюся на инфекционных заболеваниях.

Измерение температуры тела
© Sputnik / Максим Богодвид
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess вновь выросло

"Посольство Румынии в Японии также поддерживает связь с другими румынскими гражданами на корабле "Diamond Princess", - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Всего на судне находились 17 граждан Румынии, в том числе 15 членов экипажа и 2 пассажира.

По сообщению румынского Национального общества микробиологии, на судне зарегистрировано более 200 случаев заболевания вирусной пневмонией нового типа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Заболеваемость коронавирусом в Китае пошла на спад
Коронавирус: наука выявила его новое свойство, политики решились на прогноз
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”
Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”
Аварии на дорогах Молдовы 2019
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться