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Герб Белоруссии.

Герб страны посчитали "недостаточно миролюбивым": где такое случилось

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200213/29189404/gerb-poschitali-nedostatochno-mirolyubivym-v-kakoy-strane-eto-proizoshlo.html

Изменения предприняты для того, чтобы государственный символ "воспринимался позитивно", они коснутся, по крайней мере, двух геральдических элементов.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. К деталям герба возникали вопросы и граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в его изображение, заявил в четверг белорусский министр юстиции Олег Слижевский.

"Республика Беларусь - миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно", - сказал он журналистам. 

По словам главы Минюста, подготовлен проект закона, который корректирует законодательство республики о госсимволах. Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал Слижевский.

Президент Белоруссии Александра Лукашенко
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Он пояснил, что в том виде, в котором сегодня на государственном гербе исполнена звезда, "с этими четкими гранями, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер".

Изменения коснутся и выпуклых меридианов и параллелей над изображением нашей планеты, поскольку "складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он, получается, помещен в некую клетку", - отметил Слижевский.

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