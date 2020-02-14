Коронавирус может заразить две трети землян: мрачная гипотеза и контраргументы

Ранее гонконгский исследователь Гэбриэл Лян заявил, что степень патогенности возбудителя новой болезни такова, что он может распространиться на 60-80% мирового населения.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Категорическое несогласие с таким сценарием высказал Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, раннее долгое время бывший главным санитарным врачем России.

"Этот тип коронавируса был нейтрален человеку. Сейчас он прорвал межвидовой барьер, стали и люди болеть этим. Конечно же, теперь он стал нашим не противником, но, во всяком случае, задираться с нами. <…> Могу поклясться, не знаю, в чернильницу руку опустить, не будет двух третей планеты заболевших", - сказал специалист.

Онищенко призвал СМИ "перестать пугать людей" и воздержаться от попыток "информационной террористической атаки".

Лучше, по его мнению, довести до сведения широкой публики необходимые меры предосторожности.

Депутат также оценил необходимость создания препарата для иммунизации от коронавируса.

"Вакцина сейчас не актуальна. Она, может быть, понадобится, если эта ситуация не остановится. А она имеет все шансы остановиться", — пояснил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название COVID-2019.

Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами страны заразились 505 человек, включая два случая в России.

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