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Меры борьбы с коронавирусом.

МИДЕИ: трое граждан РМ находятся в карантине на лайнере "Diamond Princess"

© AP Photo / Ahn Young-joon
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200214/29205629/midei-troe-grazhdan-rm-nakhodyatsya-v-karantine-na-laynere-diamond-princess.html

По заявлению внешнеполитического ведомства, двое мужчин и одна женщина не заражены, состояние их здоровья хорошее.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы распространило информацию о состоянии сограждан, которые находятся в карантине на лайнере "Diamond Princess", пришвартованном в порту Йокогамы.

Консульский отдел посольства Молдовы в Японии сообщает о трех гражданах Молдовы (двоих мужчинах и одной женщине), которые находятся на борту судна. Двое из них имеют также гражданство Румынии.

По заявлению внешнеполитического ведомства, они не больны, состояние их здоровья хорошее.

Измерение температуры тела
© Sputnik / Максим Богодвид
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess вновь выросло

Посольство РМ в Японии находится в постоянном контакте с гражданами Молдовы и предоставляет консультации по номеру экстренной помощи + 810 80 8850 7372, сообщает МИДЕИ.

Напомним, что недавно гражданин Румынии, инфицированный как носитель коронавируса COVID-19 на круизном корабле "Diamond Princess", был госпитализирован в клинику в Японии.

Некоторые пассажиры, находящиеся на лайнере, ведут хронику событий в социальных сетях, делясь информацией и фотоснимками с места событий.

​Круизное судно c 3 февраля встало на рейд японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у пассажиров был выявлен коронавирус нового типа.

На корабле подтверждены 218 случаев заражения новой инфекцией, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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Теги:
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