МИДЕИ: трое граждан РМ находятся в карантине на лайнере "Diamond Princess"

По заявлению внешнеполитического ведомства, двое мужчин и одна женщина не заражены, состояние их здоровья хорошее.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы распространило информацию о состоянии сограждан, которые находятся в карантине на лайнере "Diamond Princess", пришвартованном в порту Йокогамы.

Консульский отдел посольства Молдовы в Японии сообщает о трех гражданах Молдовы (двоих мужчинах и одной женщине), которые находятся на борту судна. Двое из них имеют также гражданство Румынии.

По заявлению внешнеполитического ведомства, они не больны, состояние их здоровья хорошее.

Посольство РМ в Японии находится в постоянном контакте с гражданами Молдовы и предоставляет консультации по номеру экстренной помощи + 810 80 8850 7372, сообщает МИДЕИ.

Напомним, что недавно гражданин Румынии, инфицированный как носитель коронавируса COVID-19 на круизном корабле "Diamond Princess", был госпитализирован в клинику в Японии.

Некоторые пассажиры, находящиеся на лайнере, ведут хронику событий в социальных сетях, делясь информацией и фотоснимками с места событий.

​Круизное судно c 3 февраля встало на рейд японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у пассажиров был выявлен коронавирус нового типа.

На корабле подтверждены 218 случаев заражения новой инфекцией, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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