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Свечи в храме

В Благовещенске провели молебен на китайском языке о спасении от коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200216/29219409/V-Blagoveschenske-proveli-moleben-o-spasenii-ot-koronavirusa-na-kitayskom-yazyke.html

Службу вел клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан, уроженец Пекина. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В российском городе Благовещенск, что у границы с Китаем в Амурской области, в местном кафедральном соборе прошел молебен на русском и китайском языках о спасении от коронавируса.

Пассажиры в защитных масках на железнодорожном вокзале Гонконга.
© AP Photo / Kin Cheung
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Ранее Благовещенск вошел в список российских городов, жители которых больше всего обеспокоены коронавирусом.  

Как сообщает РИА Новости, службу вел клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан, уроженец Пекина.

"Русские - наши братья и сестры. Мы сейчас молимся о Китае, мы знаем, что в Китае такой страшный вирус. Там много людей заболели или погибли. Спаси Господи, что вы пришли", - обратился священник к верующим.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.



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