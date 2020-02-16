В Благовещенске провели молебен на китайском языке о спасении от коронавируса

Службу вел клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан, уроженец Пекина. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В российском городе Благовещенск, что у границы с Китаем в Амурской области, в местном кафедральном соборе прошел молебен на русском и китайском языках о спасении от коронавируса.

Ранее Благовещенск вошел в список российских городов, жители которых больше всего обеспокоены коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, службу вел клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан, уроженец Пекина.

"Русские - наши братья и сестры. Мы сейчас молимся о Китае, мы знаем, что в Китае такой страшный вирус. Там много людей заболели или погибли. Спаси Господи, что вы пришли", - обратился священник к верующим.

Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Румынии

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.