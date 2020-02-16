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Вид на город Анкара, фото из архива

В Анкаре вандалы осквернили могилы выходцев из России

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200216/29223142/ankara-mogily.html

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В Турции осквернили христианское кладбище. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, неизвестные повалили и разбили надгробия 20 могил христиан,  в том числе выходцев из России. Инцидент произошел в Анкаре.

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По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Их задержали, допросили, но позже отпустили. Им предписано возместить нанесённый ущерб родственникам умерших.

До этого происшествия посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью Sputnik Турция, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

Дипломат сообщил также и об угрозах в свой адрес. Власти Турции обещали сделать все возможное для охраны русских дипломатов.

 



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