В Анкаре вандалы осквернили могилы выходцев из России

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В Турции осквернили христианское кладбище. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, неизвестные повалили и разбили надгробия 20 могил христиан, в том числе выходцев из России. Инцидент произошел в Анкаре.

По информации издания, вандалами были шестеро подростков. Их задержали, допросили, но позже отпустили. Им предписано возместить нанесённый ущерб родственникам умерших.

До этого происшествия посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью Sputnik Турция, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях.

Дипломат сообщил также и об угрозах в свой адрес. Власти Турции обещали сделать все возможное для охраны русских дипломатов.