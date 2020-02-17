Определена тема "Тотального диктанта" в 2020 году

В Музее космонавтики 21 февраля пройдет тестирование, когда автор текстов "Тотального диктанта 2020" лично зачитает один из них.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В этом году тексты "Тотального диктанта" посвящены космосу - детству теоретика космонавтики Константина Циолковского и полету первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе московского Музея космонавтики.

"Автором Тотального диктанта ― 2020 стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Четыре части про детство Константина Циолковского участники напишут 4 апреля. Пятая часть текста посвящена полету в космос Юрия Гагарина", - уточнили в музее.

Сообщается, что уже 21 февраля состоится первый тест, когда Геласимов зачитает текст о полете Гагарина.

В 2020 году "Тотальный диктант" пройдет уже в 17-й раз. Акция запланирована на 4 апреля. В ней примут участие тысячи городов по всему миру, в том числе написать диктант смогут и в Молдове.

Регистрация на площадки начнется 24 марта. Проверить все работы планируют к 20 апреля.

В прошлом году только в молдавской столице участниками диктанта по русскому языку стали более 300 человек. Такое тестирование прошло и в Приднестровье.

Андрей Геласимов - автор романов "Степные боги" (премия "Национальный бестселлер" в 2009 году), "Холод" (2015 год), сборника повестей и рассказов "Десять историй о любви". Рассказ "Paradise Found" из этого сборника был экранизирован Сергеем Соловьевым (фильм "Ке-ды").

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK