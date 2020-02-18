Телеканал RT может стать обладателем разных номинаций Нью-Йоркского фестиваля

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Телеканал RT вышел в финал престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals в 28 номинациях, сообщает сайт канала.

На победу претендуют прямое включение RT на арабском с покинутой израильскими военными базы на границе с Ливаном, репортажи RT America и документальный фильм о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР, снятый RT совместно с журналистом Антоном Красовским. Также в финале премии — книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, промо сувенирного магазина RT и другие проекты телеканала.

В номинации "Лучшее освещение срочных новостей" в финал New York Festivals вышел прямой репортаж RT Arabic с эвакуированной израильской военной базы на границе с Ливаном.

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Документальный фильм "Элиста'88", снятый в рамках цикла "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским", стал финалистом в категории "Информация о здоровье/медицине". Лента рассказывает о массовой вспышке ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в конце 1980-х годов.

Специальный репортаж RT America о проблемах рождаемости в США - в финале категории "Социально значимые истории". Сегмент программы "Новости с Риком Санчесом" на RT America, посвященный гибели полицейского в США, претендует на победу в номинации "Освещение срочных новостей".

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В различных категориях в финал New York Festivals вышли документальные фильмы RT "Большой балет Бразилии", "Кодокуши. Одинокая смерть", "Конго. Дети с мачете", "Проклятие буров", "Сирийское танго", "Кока. Война на уничтожение" и Behind the Label, снятый в рамках проекта Maffick Media агентства Ruptly, входящего в состав RT.

AR-книга проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, стала финалистом премии в категориях "Проектирование/режиссура" и "Использование технологий". Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых.

Финалистами New York Festivals стали проморолики телеканала RT America #RealTalk и интернет-магазина сувенирной продукции RT, а также заставки серии спецрепортажей RT на испанском о выборах в Аргентине, программ "SophieCo. Визионеры", Boom Bust, программы RT на арабском "В подробностях" и другие работы телеканала.

Телеканал RT — многократный призер New York Festivals. В прошлом году победу в двух категориях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм "H2нОль". Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм "Кровная месть" и программа Джулиана Ассанжа на RT.