Житель Молдовы пытался незаконно провезти в Москву двух фазанов

Птиц пассажир поезда "Кишинев-Москва" спрятал в картонных коробках, чтобы продать на территории России.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Двух фазанов, незаконно провезенных через границу, обнаружили российские таможенники в поезде "Кишинев-Москва".

В ходе досмотра на станции Суземка Брянской области в купе одного из вагонов нашли картонные коробки с двумя живыми фазанами.

Владельцем птиц оказался гражданин Молдовы, который не смог предъявить никаких ветеринарных документов.

Пассажир объяснил, что вез фазанов в Москву, где намеревался их продать.

Как сообщают брянские СМИ, по решению управления Россельхознадзора по Брянской области птиц вернули на сопредельную территорию. Владелец фазанов был привлечен к административной ответственности.

Цены на фазанов ценных пород в России могут достигать 7-8 тысяч рублей (около 120 евро) за взрослую птицу.

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