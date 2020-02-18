Житель Молдовы пытался незаконно провезти в Москву двух фазанов

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Двух фазанов, незаконно провезенных через границу, обнаружили российские таможенники в поезде "Кишинев-Москва".
Владельцем птиц оказался гражданин Молдовы, который не смог предъявить никаких ветеринарных документов.
Пассажир объяснил, что вез фазанов в Москву, где намеревался их продать.
Как сообщают брянские СМИ, по решению управления Россельхознадзора по Брянской области птиц вернули на сопредельную территорию. Владелец фазанов был привлечен к административной ответственности.
Цены на фазанов ценных пород в России могут достигать 7-8 тысяч рублей (около 120 евро) за взрослую птицу.
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