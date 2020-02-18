В МИДЕИ рассказали, как граждане Молдовы смогут сойти с Diamond Princess

Перед тем, как сойти на берег, молдавские граждане должны будут пройти обследование у японских врачей.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik, Александр Суру. Молдавские граждане, находящиеся на бору круизного лайнера Diamond Princess, полностью здоровы, а условия их схода на берег должны установить японские власти. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявили во вторник в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

"Граждане Молдовы, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, полностью здоровы. Условия схода пассажиров на берег предстоит установить японским властям при эвакуации всех пассажиров. Прежде, чем сойти с судна, граждане Молдовы должны будут пройти обследование у врачей", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Круизное судно c 3 февраля встало на рейд японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у сошедшего в Гонконге пассажира нашли коронавирус. Тогда же был введен карантин на судне, который завершится 19 февраля. Полностью все пассажиры, которые не заражены новым коронавирусом, должны покинуть Diamond Princess к 21 февраля.

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Всего на борту находятся 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе трое граждан Молдовы – двое мужчин и женщина. У двоих из них также есть румынское гражданство.

На сегодняшний день на судне коронавирус обнаружен у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов. Это показали проведенные медиками тесты.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.

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