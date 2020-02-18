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Открытие выставки, посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

#СтраницыПобеды: рисунки детей блокадного Ленинграда представят в VR-анимации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (97)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200218/29248103/stranitsypobedy-risunki-detey-blokadnogo-Leningrada-predstavyat-v-vr-animatsii.html

Проект RT представит детские рисунки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Телеканал RT запускает новую видеосерию в рамках мультимедийного проекта #СтраницыПобеды под названием "Война: Детские рисунки в VR-анимации".

В музее истории Санкт-Петербурга десятилетиями хранятся примерно семь сотен уникальных детских рисунков, которые были созданы во время блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года). Рисунки, собранные работниками детских садов, детских домов и школ, зафиксировали непосредственный взгляд детей на события военного времени, отразили их переживания и представления. Почти каждый рисунок имеет сопроводительный текст — небольшой рассказ ребенка о том, что он нарисовал. Такие истории часто записывали воспитатели и вклеивали в альбомы, бережно сохраняя их как документ эпохи.

Команда проекта #СтраницыПобеды решила оживить эти рисунки с помощью технологий VR-анимации.

"Серия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" — это, наверное, уже проект смешанных времен и смешанных эпох. История войны, увиденная детьми блокадного Ленинграда, их детские рисунки, которые десятки лет так бережно хранились в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, обретают новую жизнь через виртуальную анимацию", — пояснил автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

Видеосерия будет состоять из 20 эпизодов. Каждый из них будет посвящен новому рисунку и его интерпретации современными диджитал-художниками, которые создадут объемные иллюстрации — каждый в своем стиле.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (97)

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