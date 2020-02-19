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Опасаясь коронавируса.

Коварный коронавирус: как оказалось, у него есть третий путь распространения

© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200219/29255926/kovarnyy-koronavirus-kak-okazalos-u-nego-est-esche-odin-put-rasprostraneniya.html

О том, что выявлен еще один путь передачи COVID-19 от человека к человеку, сообщили китайские специалисты.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Новый тип коронавируса при высокой его концентрации в сравнительно закрытом помещении может передаваться через аэрозоль, следует из сообщения Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Пассажиры в защитных масках на железнодорожном вокзале Гонконга.
© AP Photo / Kin Cheung
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В опубликованном на сайте ведомства уже шестом издании плана по диагностике и лечению нового вида вирусной пневмонии, говорится, что основными путями передачи болезни являются воздушно-капельный и контактный. При этом уточняется, что вирус передаётся через "тесный" контакт.

Ранее сообщалось, что инфекция вызывает не только респираторные заболевания, но и расстройства пищеварительного тракта, вследствие чего возбудитель может распространяться через фекалии.

Однако основным способом инфицирования остается прикосновение к грязным поверхностям с последующим касанием руками глаз, носа или рта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.

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