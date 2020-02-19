"Безвредный пластик": источник гормональных нарушений и шлейфа болезней

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Пластиковая посуда, не содержащая бисфенол А, представляет такую же угрозу для здоровья человека, что и аналоги, имеющие в составе опасные химические вещества. Это выяснили ученые из Университета Миссури. Результаты исследования опубликовал MedicalXpress.
Ранее было доказано, что бисфенол А может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение, бесплодие и пороки развития мочеполовой системы. От его использования отказались и нашли, казалось бы, приемлемую альтернативу.
Авторы работы изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, таким образом смоделировав влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей.
Выяснилось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона. А химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам.
BPA alternative, #bisphenolS, could negatively affect mother's #placenta and developing baby's brain @MizzouNews @PNASNews https://t.co/6jvIQbElVV— Medical Xpress (@medical_xpress) February 18, 2020
BPS снижает уровень серотонина в плаценте, отметили ученые.
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