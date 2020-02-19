"Безвредный пластик": источник гормональных нарушений и шлейфа болезней

Заменитель зловредного химического соединения оказался не менее опасным, в первую очередь для беременных женщин и их будущих детей.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Пластиковая посуда, не содержащая бисфенол А, представляет такую же угрозу для здоровья человека, что и аналоги, имеющие в составе опасные химические вещества. Это выяснили ученые из Университета Миссури. Результаты исследования опубликовал MedicalXpress.

Ранее было доказано, что бисфенол А может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение, бесплодие и пороки развития мочеполовой системы. От его использования отказались и нашли, казалось бы, приемлемую альтернативу.

Авторы работы изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, таким образом смоделировав влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей.

Выяснилось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона. А химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам.

​BPS снижает уровень серотонина в плаценте, отметили ученые.

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