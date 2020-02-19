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Посольство Китая в Молдове: здоровье иностранцев под контролем властей КНР

© Sputnik / Iliy Pitalev
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200219/29259199/posolstvo-china-v-moldove-zdorove-inostrantsev-pod-kontrolem-vlastey-knr.html

На момент вспышки коронавирусной инфекции в Поднебесной находилось порядка 300 граждан Молдовы. В настоящее время большинство из них покинули страну, но оставшиеся могут чувствовать себя в безопасности, заявили в посольстве КНР.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. В Китае сейчас находятся всего несколько граждан Молдовы, заявил в среду на брифинге посол КНР в Молдове Чжан Инхун. Дипломат заверил, что власти страны принимают меры по недопущению распространения коронавируса среди иностранцев.

"Правительство Китая озабочено состоянием здоровья иностранных граждан, в том числе и граждан Молдовы. Им оказывается помощь согласно международной практике. МИД КНР создал систему координирования и наладил тесную связь с посольствами", - заявил Чжан Инхун.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ранее заявляли Sputnik, что трое граждан Молдовы, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, здоровы, и у них нет симптомов заражения, несмотря на то, что на судне была зафиксирована вспышка опасной болезни.
По словам главы диппредставительства Китая, в настоящее время безопасность иностранцев обеспечена.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, посол рассказал о возможном влиянии коронавируса на торговые отношения между Молдовой и Китаем.

"Наш товарооборот обычно осуществляется морским путем. Я не вижу никаких вопросов. Китайский рынок – это большой рынок, и, конечно, наши молдавские друзья беспокоятся из-за того, что эпидемия повлияет на товарооборот. Но я такой проблемы не вижу", - отметил посол Китая в Молдове.

На сегодняшний день КНР, наряду с Россией и Румынией, входит в число первых трех стран по происхождению товаров, импортируемых в Молдову.
По данным на 19 февраля в Китае зарегистрировано 57,8 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 2 тысяч скончались.

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