Сколько отсидят похитители стокилограммовой золотой монеты из музея в Берлине

Раритет номиналом в 1 миллион долларов США украли в марте 2017 года, он, в отличие от злоумышленников, так и не обнаружен.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Окружной суд в Берлине вынес вердикт в отношении трех обвиняемых в краже из столичного музея Боде золотой монеты весом около 100 килограммов, еще один обвиняемый был оправдан, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB.

Двоих обвиняемых приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, еще одного из преступников - к трем годам и четырем месяцам заключения.

Das Urteil im Fall des #Berlin​er #Goldmünzen-#Diebstahl​s ist gefallen: Drei Angeklagte erhalten Haftstrafen - einer davon eine Jugendstrafe. Ein vierter Mann wird freigesprochen.https://t.co/YrqUBzIKbC — rbb|24 (@rbb24) February 20, 2020

​Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Монета под названием "Большой кленовый лист" весила около 100 килограммов и была сделана из чистого золота. На аверсе монеты был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.

Телерадиокомпания подчеркивает, что золотая монета до сих пор не найдена. Следователи полагают, что музейный экспонат, стоимость которого оценивалась в 3,75 миллиона евро (порядка 4 миллионов долларов США), был раздроблен на части и распродан.

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