00:14 21 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.09
  • USD17.69
  • RUB0.28
  • RON3.99
  • UAH0.72
Поиск
Монета номиналом в 1 миллион долларов.

Сколько отсидят похитители стокилограммовой золотой монеты из музея в Берлине

© AP Photo / dpa / Marcel Mettelsiefen
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200220/29268113/skolko-otsidyat-pokhititeli-stokilogrammovoy-zolotoy-monety-iz-muzeya-v-berline.html

Раритет номиналом в 1 миллион долларов США украли в марте 2017 года, он, в отличие от злоумышленников, так и не обнаружен.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Окружной суд в Берлине вынес вердикт в отношении трех обвиняемых в краже из столичного музея Боде золотой монеты весом около 100 килограммов, еще один обвиняемый был оправдан, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB.

Двоих обвиняемых приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, еще одного из преступников - к трем годам и четырем месяцам заключения.

​Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Монета под названием "Большой кленовый лист" весила около 100 килограммов и была сделана из чистого золота. На аверсе монеты был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Лупа.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Швейцарцы сделали золотую монету ювелирной миниатюрой - видео

Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.

Телерадиокомпания подчеркивает, что золотая монета до сих пор не найдена. Следователи полагают, что музейный экспонат, стоимость которого оценивалась в 3,75 миллиона евро (порядка 4 миллионов долларов США), был раздроблен на части и распродан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове появились новые монеты - они понравятся даже детям
В США изготовили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками
Такие вот сувенирчики: в Британии выпущены увесистые памятные монеты - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб.
Легендарные железные птицы: как выглядят самые известные самолеты ВОВ
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться