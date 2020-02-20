Сколько отсидят похитители стокилограммовой золотой монеты из музея в Берлине

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Окружной суд в Берлине вынес вердикт в отношении трех обвиняемых в краже из столичного музея Боде золотой монеты весом около 100 килограммов, еще один обвиняемый был оправдан, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB.
Двоих обвиняемых приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, еще одного из преступников - к трем годам и четырем месяцам заключения.
Das Urteil im Fall des #Berliner #Goldmünzen-#Diebstahls ist gefallen: Drei Angeklagte erhalten Haftstrafen - einer davon eine Jugendstrafe. Ein vierter Mann wird freigesprochen.https://t.co/YrqUBzIKbC— rbb|24 (@rbb24) February 20, 2020
Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Монета под названием "Большой кленовый лист" весила около 100 килограммов и была сделана из чистого золота. На аверсе монеты был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.
Телерадиокомпания подчеркивает, что золотая монета до сих пор не найдена. Следователи полагают, что музейный экспонат, стоимость которого оценивалась в 3,75 миллиона евро (порядка 4 миллионов долларов США), был раздроблен на части и распродан.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK