Количество умерших от коронавируса в Китае растет

В мире за пределами материковой части Китая число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 1251, за сутки выявлено 102 новых случая заболевания.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. За последние сутки количество жертв от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек, передает в РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению Китая.

Число подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией в Китае перевалило за отметку 75,4 тысячи. Только за последние сутки, по всей стране выявлено 889 новых случаев заражения.

Согласно источнику, 18 264 человека вылечились, они уже выписаны из больниц.

За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.

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Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор количество заболевших и скончавшихся от неизвестной ранее инфекции продолжает неуклонно расти. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса COVID-19 в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В группе риска люди с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди.

Опасная инфекция распространяется уже не только в Китае, но и за его пределами. В частности, первые случаи заражения с летальным исходом зарегистрированы в Иране.

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