Ситуация в Италии: две смерти и более полсотни зараженных коронавирусом

Два человека скончались в Италии от последствий коронавируса за последние двое суток, количество заболевшиъ выросло - власти регионов выступили с заявлениями.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Количество жителей Италии, зараженных коронавирусом COVID-19, в субботу превысило 50 человек. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Он подчеркнул, что тесты на коронавирус, проведенные в Ломбардии, в настоящий момент дали положительный результат в 39 случаях. Все эти люди проживают в зоне к югу от города Лоди.

В соседней области Венето, как уточнил Фонтана, число заразившихся коронавирусом нового типа - 12 жителей. Президент области Лука Дзайа сообщил, что девять из 12 заболевших земляков проживают в городе Во (провинция Падуя). Кроме того, стало известно, что в субботу восемь выходцев из Китая, постоянно проживающих в Во, были срочно доставлены в местную больницу, где им проводится тест на коронавирус.

По словам асессора по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлеры, "в настоящее время ситуации пандемии в области нет". "Оснований для введения особых мер по всей Ломбардии пока нет", - заявил министр областного правительства.

В Падуе (область Венето) 21 февраля зарегистрирован первый в Италии случай смерти от последствий коронавируса. В местной больнице скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. Примечательно, что тест на коронавирус, сделанный мужчине, побывавшему в КНР, дал отрицательный результат.

А уже утром 22 февраля появилось сообщение, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в больнице скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия), где выявлен главный очаг заражения в Италии. Всего сейчас в зоне Кодоньо изолированы около 250 человек. В связи со вспышкой заболевания жителей этого города и девяти соседних населенных пунктов попросили без необходимости не покидать свои жилища. В этом районе запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, серьезно ограничена коммерческая деятельность.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ, зафиксировано 1,2 тысячи заражений в 26 странах.

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