Запрет на въезд и выезд: в Италии борются со вспышкой коронавируса

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает РИА Новости.

Экстренные меры

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Отвечая на вопрос журналиста о санкциях, которые ждут неподчинившихся запрету, Конте вспомнил об уголовной статье "неподчинение распоряжениям властей".

"Но я бы не стал использовать ее в качестве перспективы наказания. Это меры предосторожности, направленные в том числе на защиту местного населения", - сказал премьер, подчеркнув, что власти полагаются на доверие граждан, которые "согласятся потерпеть неудобства в течение пары недель".

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"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

Кроме того, было принято решение, что три матча чемпионата Италии по футболу, запланированные на воскресенье в Ломбардии и Венето, перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Вирус быстро распространяется

Как заявил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79., а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 54 человека - в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Первым заболевшим в Ломбардии стал 38-летний мужчина, который, как считалось ранее, заразился от своего друга, вернувшегося из Китая. Однако, как подчеркнули в итальянском Минздраве, так называемый "пациент номер 0" никогда не имел вируса и, согласно анализам, не имеет в организме соответствующих антител.

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В Падуе (область Венето) 21 февраля зарегистрирован первый в Италии случай смерти от последствий коронавируса. В местной больнице скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. Примечательно, что тест на коронавирус, сделанный мужчине, побывавшему в КНР, дал отрицательный результат.

Когда стало известно о новом вирусе

А уже утром 22 февраля появилось сообщение, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в больнице скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия), где выявлен главный очаг заражения в Италии. Всего сейчас в зоне Кодоньо изолированы около 250 человек. В связи со вспышкой заболевания жителей этого города и девяти соседних населенных пунктов попросили без необходимости не покидать свои жилища. В этом районе запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, серьезно ограничена коммерческая деятельность.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 76 тысяч 936, из них 2 тысячи 442 скончались. При этом, 22 тысячи 888 человек излечились и выписаны из больниц, а 10 тысяч 968 человек находятся в тяжелом состоянии. Соответствующие данные приводит государственный комитет по здравоохранению.

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