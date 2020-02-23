Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess снова выросло

После двухнедельного карантина на круизном лайнере на берег сошли не все - лишь те пассажиры, кто не был заражен коронавирусом.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом нового типа среди тех, кто находился на круизном лайнере Diamond Princess, выросло до 691 человека, в тяжелом состоянии находятся 36 из них. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Японии.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. За это время судно покинули около тысячи человек. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.

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Судно стало вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на нем заразились 634 человека, включая трех россиян. Два пассажира - пожилые японцы - умерли в больнице. На лайнере пока остаются около 1,2 тысячи человек - экипаж (в их числе трое граждан Молдовы) и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Японские власти намерены спустить их на берег в ближайшее время.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ранее заявляли, что "состояние молдавских граждан хорошее и у них нет признаков болезни".

Также во внешнеполитическом ведомстве страны порекомендовали гражданам республики, находящимся в Италии, где зарегистрирована вспышка заболевания, строго соблюдать рекомендации местных властей. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.

"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не поступило также никаких запросов на предоставление консульской помощи от граждан республики.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2 тысячи 442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.

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