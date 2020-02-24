Шокирующие признания молдаван в Италии: пустынные улицы и супермаркеты

Всего за несколько дней в Италии коронавирусом нового типа заразились полторы сотни человек. Граждане Молдовы, находящиеся в этой стране, рассказывают о пустующих школах и улицах, что на полках супермаркетов ничего нет.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Жители итальянских провинций Венето и Ломбардии, а также других регионов, где зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа, охвачены паникой. Люди стараются запастись продуктами, поэтому полки магазинов пусты.

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"В Падуе во всем регионе закрыты школы до 1 марта включительно. Таковы объявленные решительные меры", - написал интернет-пользователь в группе "Молдаване в Италии" в соцсети Facebook.

"В Милане школы, детские сады, университеты закрыты. Супермаркеты пустые. На улицах хоть и есть движение, но все же в воздухе витает "паника", - написал другой пользователь.

"В Венето школы закрыты до 1 марта. Дороги пустые. Один человек заражен в населенном пункте, где живу я", - написал еще один пользователь.

Граждане Молдовы, находящиеся в этих регионах Италии, отмечают, что люди скупают дезинфицирующие средства, особенно содержащие хлор.

В других регионах Италии, где живут наши соотечественники, пока все спокойнее.

В Молдове приняты меры

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами. Специалисты бдительно относятся к приезжающим из Италии гражданам.

Администрация Международного аэропорта Кишинева также предпринимает все необходимые меры по дезинфекции помещений главной воздушной гавани страны.

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Напомним, что в Италии находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей. Граждане Молдовы часто возвращаются домой с помощью самолета.

МИДЕИ предупреждает

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики, находящимся в Италии, строго соблюдать рекомендации местных властей в связи со случаями заражения коронавирусом нового типа сразу в нескольких итальянских регионах. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.

"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не поступило также никаких запросов на предоставление консульской помощи от граждан республики.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 150. Три человека скончались, а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 112 человек - в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

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