Протест у посольства Эстонии: Вышинский и Черышева напомнили о свободе слова

В День независимости Эстонии журналисты Sputnik напомнили властям этой страны о свободе в выборе места работы.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева приняли участие в пикете у посольства Эстонии в Москве.

День независимости Эстонии отмечается 24 февраля, в этот день журналисты решили напомнить властям страны о притеснениях сотрудников Sputnik.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, в случае если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Вышинский заявил журналистам, что рассчитывает, что "в День независимости Эстонии, МИД, посольство, в идеале эстонские власти, отреагируют на ситуацию, которая сложилась с журналистами, сотрудничавшими с эстонским представительством Sputnik".

"Мы рассчитываем, что в день, когда эстонцы празднуют, они будут не только праздновать, но и вспоминать о тех ценностях, которые они выбрали в День независимости", - сказал Вышинский.

По его словам, речь идет о свободе, независимости редакционной политики, выборе профессии и места работы.

"К сожалению, на сегодняшний день этого лишены люди, которые сотрудничали с нашей редакцией. Хотелось бы, чтобы у эстонских чиновников шевельнулась совесть, если мы можем рассчитывать на такой жест со стороны эстонских властей, как прекращение откровенных репрессий по отношению к журналистам, которые сотрудничали со Sputnik Эстония", - заявил Вышинский.

В свою очередь, Черышева напомнила, что 24 февраля, она, как главный редактор Sputnik Эстония, вместе с коллективом, могли бы отмечать четырехлетие агентства.

"Именно в этот день четыре года назад мы вышли в эфир. Но уже два месяца, как практически весь коллектив уволен. Они находятся сейчас в принудительном отпуске, без работы, без средств к существованию, потому что власти Эстонии вынудили нас прервать трудовые договоры с МИА "Россия Сегодня", - сказала Черышева.

По ее мнению, "европейское государство, позиционирующее себя демократическим, лишило работы более 30 человек только за то, что они думают иначе, что они вне мейнстрима".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

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