Эксперты ВОЗ: значимых мутаций коронавируса не обнаружено

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Прибывшая в Китай международная комиссия экспертов ВОЗ не обнаружила значимых мутаций COVID-2019. Об этом заявил представитель китайской стороны Лян Ваньнянь, сообщает РИА Новости.

В состав группы вошли представители 25 стран, она расследует ситуацию со вспышкой нового коронавируса.

Эксперты побывали в провинциях Гуандун, Сычуань, а также в Ухане. Согласно отчету комиссии, исследование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса показало, что существенных мутации вируса не произошло.

"Процент достоверности этих данных составляет 99,9%", - заявил на пресс-конференции Лян Ваньнянь.

Ранее СМИ сообщили, что резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции в Италии. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 212 человек, трое из них скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии.

Учитывая, что в этой стране самая большая молдавская диаспора, власти Молдовы приняли ряд мер по обеспечению безопасности.

Глава МВД Павел Войку заявил, что сотрудники Пограничной полиции обеспечены необходимыми спецсредствами для выявления заразившихся вирусом.

А министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране объявлен желтый уровень опасности в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.