Маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршал Советского Союза - во вторник в оборонном ведомстве РФ сообщили о его смерти.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер в Москве в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении.

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

Занимал пост министра обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.

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