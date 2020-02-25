10:16 25 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.85
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Дмитрий Тимофеевич Язов

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
Получить короткую ссылку
140 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200225/29311507/marshal-sovetskogo-soyuza-dmitriy-yazov-umer-v-vozraste-95-let.html

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршал Советского Союза - во вторник в оборонном ведомстве РФ сообщили о его смерти.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер в Москве в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении.

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

Занимал пост министра обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
Угроза коронавируса: как в аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
КОРОНАВИРУС ВЫНУЖДАЕТ ВЛАСТИ ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
В аэропорту Кишинева поставили заслон коронавирусу
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться