00:59 26 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Дональд Трамп.

Трамп о двух известных дамах и одной партии, которые мирволили Вайнштейну

© AFP 2019 / JIM WATSON
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200225/29320630/trump-o-dvukh-izvestnykh-damakh-i-odnoy-partii-kotorye-mirvolili-vaynshteynu.html

Сам хозяин Белого дома, по его признанию, скандально известного голливудского продюсера никогда не любил.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что он, в отличие от демократов, никогда не был фанатом Харви Вайнштейна.

Харви Вайнштейн, архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум - 25.

"Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его", - заявил американский лидер.

Но, по словам Трампа, другие политики придерживались иной позиции.

"Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама любила его, Хиллари Клинтон любила его, - продолжил президент. - Он давал огромные деньги демократам. Так что мой вопрос - не попросят ли у демократов вернуть эти деньги обратно?".

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Вайнштейн составил список своих "жертв": в нем около 100 имен
Тарантино: я был в курсе сексуальных домогательств Вайнштейна


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путь к победе: в московском метро запустили "фронтовой" поезд
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться