Трамп о двух известных дамах и одной партии, которые мирволили Вайнштейну

Сам хозяин Белого дома, по его признанию, скандально известного голливудского продюсера никогда не любил.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что он, в отличие от демократов, никогда не был фанатом Харви Вайнштейна.

Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум - 25.

"Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его", - заявил американский лидер.

Но, по словам Трампа, другие политики придерживались иной позиции.

"Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама любила его, Хиллари Клинтон любила его, - продолжил президент. - Он давал огромные деньги демократам. Так что мой вопрос - не попросят ли у демократов вернуть эти деньги обратно?".

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

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