Глава МИДЕИ обсудил вопросы региональной безопасности с генсеком ООН

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik, Александр Суру. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во вторник, передает пресс-служба МИДЕИ.
Встреча состоялась в рамках 43 сессии Совета по правам человека, которая проходила в Женеве. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, приднестровское урегулирование, а также приоритеты повестки ООН.
Глава МИДЕИ приветствовал тот факт, что генеральный секретарь ООН внимательно следит за конфликтами в Причерноморье, а также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества Молдовы и ООН ввиду обеспечения устойчивого развития Молдовы.
По окончании встречи Чокой пригласил генерального секретаря ООН посетить с визитом Молдову.
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