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Флаг у Штаб-квартиры ООН.

Глава МИДЕИ обсудил вопросы региональной безопасности с генсеком ООН

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200225/29321337/glava-midei-obsudil-voprosy-regionalnoy-bezopasnosti-s-gensekom-un.html

Шеф молдавского внешнеполитического ведомства отметил внимание ООН к вопросам безопасности в регионе и обеспечению устойчивого развития расположенных здесь государств.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik, Александр Суру. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во вторник, передает пресс-служба МИДЕИ.

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Встреча состоялась в рамках 43 сессии Совета по правам человека, которая проходила в Женеве. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, приднестровское урегулирование, а также приоритеты повестки ООН.

Глава МИДЕИ приветствовал тот факт, что генеральный секретарь ООН внимательно следит за конфликтами в Причерноморье, а также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества Молдовы и ООН ввиду обеспечения устойчивого развития Молдовы.

Встреча Аурелий Чокой и Антониу Гутерриш
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Аурелиу Чокой и Антониу Гутерриш.

По окончании встречи Чокой пригласил генерального секретаря ООН посетить с визитом Молдову.

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