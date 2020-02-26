Жертвы коронавируса в Италии: уже двенадцать

Все смертельные случаи зафиксированы в одной географической зоне у определенного контингента инфицированных.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. С момента начала эпидемии в Италии зафиксированы 374 случая заражения, 12 пациентов скончались, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Все смертельные случаи зафиксированы на севере Италии в областях Ломбардия и Венето, умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.

О первом летальном исходе в результате заражения коронавирусом официально уведомили в среду власти Эмилии-Романьи, региона, расположенного несколько южнее. В больнице города Пьяченца скончался 70-летний пациент, приехавший из Ломбардии. Известно, что мужчина имел хронические заболевания.

В то же время, в среду было объявлено об излечении китайской туристки. Вместе с мужем они были первыми носителями вируса, выявленными в Италии. Пройдя лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, 21 февраля был признан выздоровевшим мужчина, а затем и его супруга.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK