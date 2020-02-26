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Монета номиналом один рубль.

Белая ворона в море подделок: фальшивый металлический рубль

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200226/29333225/odin-sredi-desyatkov-tysyach-falshivyy-metallicheskiy-rubl-v-more-poddelok.html

Число контрафактных денежных знаков, изъятых в российской банковской системе, перевалило за сорок тысяч.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Уникальное изделие фальшивомонетчиков обнаружил в 2019 году Банк России - металлический рубль.

Насколько можно судить в данный момент, он была изготовлена в единственном экземпляре.

Число контрафактных денежных знаков, изъятых в российской банковской системе в 2019 году, составило 41 тысячу 355 единиц. Годом ранее этот показатель выражался цифрой 38 тысяч 504, то есть, налицо прирост в 7,4%.

Наибольшей популярностью у изготовителей фальшивых бумажных денег пользуется банкнота в пять тысяч рублей. А вот поддельных "червонцев" – всего три. В то же время десятирублевых монет "подпольной чеканки" - 167.

Средний показатель — семь подделок на миллион банкнот, показывает, что доля фальшивок в общей денежной массе остается "стабильно низкой" , отметили в ЦБ.

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