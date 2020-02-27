Соборность православия: инициатива Румынского Патриархата

Собравшиеся в Аммане (Иордания) Предстоятели и высокие иерархи высказали свою обеспокоенность вопросом единства и примирения в Святом Православии.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Участниками братской встречи в Аммане стали делегации шести Поместных Церквей, сообщает официальный сайт Румынского Патриархата.

Инициатива проведения такого форума для решения проблемы раскола православного мира была выдвинута Иерусалимским Патриархом Феофилом во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

Представители Русской Православной Церкви приехали в Амман во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Участники встречи отметили, что разделяют боль Иерусалимского Патриархата от надвигающейся опасности раскола в православном сообществе.

Стороны согласились, что вопросы всеправославного значения, в том числе дарование автокефалии тем или иным Церквам, должны решаться в духе всеправославного диалога и единства и на основе консенсуса.

Глава делегации Румынской Православной Церкви митрополит Тырговиштский Нифон предложил провести конференцию по подготовке Всеправославного собора.

"Для будущего возможного Собора предстоятелей или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию, чтобы надлежащим образом обсудить повестку дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире", - сказал иерарх.

Совещание глав и представителей шести Поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, по итогам встречи выпущен пресс-релиз.

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