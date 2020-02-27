Соборность православия: инициатива Румынского Патриархата

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Участниками братской встречи в Аммане стали делегации шести Поместных Церквей, сообщает официальный сайт Румынского Патриархата.
Инициатива проведения такого форума для решения проблемы раскола православного мира была выдвинута Иерусалимским Патриархом Феофилом во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
Представители Русской Православной Церкви приехали в Амман во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Участники встречи отметили, что разделяют боль Иерусалимского Патриархата от надвигающейся опасности раскола в православном сообществе.
Стороны согласились, что вопросы всеправославного значения, в том числе дарование автокефалии тем или иным Церквам, должны решаться в духе всеправославного диалога и единства и на основе консенсуса.
"Для будущего возможного Собора предстоятелей или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию, чтобы надлежащим образом обсудить повестку дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире", - сказал иерарх.
Совещание глав и представителей шести Поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, по итогам встречи выпущен пресс-релиз.
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