Коронавирус отменил автопремьеры: Женевский салон не состоится

Из-за угрозы распространения новой инфекции швейцарские власти в пятницу потребовали не проводить вплоть до 15 марта массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится.

Об этом извещает пресс-релиз, распространенный в пятницу организаторами мероприятия.

The 90th edition of the GIMS will now finally not take place. This is an injonction of the Federal Council of 28 February 2020 that no events with more than 1,000 people are allowed to take place until 15 March 2020.

More informations : https://t.co/t9heWNF7nw pic.twitter.com/l6u2Q7RqLx — GIMS Swiss (@GimsSwiss) February 28, 2020

​Оргкомитет International Geneva Motor Show 2020 подчеркнул, что его решение - реакция на требование правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек.

На прошлогоднем Женевском салоне побывало свыше 600 тысяч посетителей.

Финансовые убытки от отмены женевского автошоу будут порядка 250 миллионов долларов, заявил на брифинге генеральный директор женевского автосалона Мэттью Риз.

Основную часть денег вложили власти кантона Женева, оргкомитету еще предстоит подсчитать свои потери.

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