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Концепт-кар Peugeot Instinct на Женевском автосалоне.

Коронавирус отменил автопремьеры: Женевский салон не состоится

© REUTERS / Arnd Wiegmann
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200228/29358016/koronavirus-otmenil-avtopremery-geneva-salon-ne-sostoitsya.html

Из-за угрозы распространения новой инфекции швейцарские власти в пятницу потребовали не проводить вплоть до 15 марта массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится.

Об этом извещает пресс-релиз, распространенный в пятницу организаторами мероприятия.

​Оргкомитет International Geneva Motor Show 2020 подчеркнул, что его решение - реакция на требование правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек.

DACIA
© AFP 2019 / DANIEL ROLAND
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На прошлогоднем Женевском салоне побывало свыше 600 тысяч посетителей.

Финансовые убытки от отмены женевского автошоу будут порядка 250 миллионов долларов, заявил на брифинге генеральный директор женевского автосалона Мэттью Риз.

Основную часть денег вложили власти кантона Женева, оргкомитету еще предстоит подсчитать свои потери.

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