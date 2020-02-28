В Румынии подтвердили еще два случая коронавируса

Еще двое граждан соседнего государства заразились новой вирусной пневмонией. Как отметили в румынском Минздраве, оба человека недавно побывали на Апеннинском полуострове.

БУХАРЕСТ, 28 фев - Sputnik. Тесты на коронавирус у 45-летнего мужчины из Марамуреша и 38-летней женщины из Тимишоары оказались положительными, заявил на пресс-конференции госсекретарь Министерства здравоохранения Румынии Нелу Тэтару.

По его словам, первый из них 25 февраля вернулся из Италии из зоны карантина.

"Там он посещал врача и ему прописали симптоматическое лечение. Вернувшись на родину, он снова обратился за медпомощью, потому что у него была температура", - цитирует слова Тэтару Sputnik Румыния.

Как подчеркнул чиновник, далее пациента положили в инфекционную больницу Марамуреша, где он также получал только симптоматическое лечение и прошел тест на коронавирус.

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"Затем его переправили в Клуж, потому что его самочувствие ухудшалось изо дня в день. В пятницу пришел положительный результат на наличие коронавируса", - уточнил Тэтару.

Что касается женщины в Тимишоаре, у которой также подтвердили коронавирус, Тэтару пояснил, что она побывала 17 февраля в городе Бергамо, а изменения в самочувствии она почувствовала после 25 февраля, вернувшись из поездки.

Как подчеркнул Тэтару, женщину госпитализировали в больницу Виктор Бабеш в городе проживания.

В Италии зарегистрированы уже порядка 650 случаев заражения коронавирусом, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - на карантине. Число жертв коронавируса в Италии достигло 17 человек.

Ситуация в Молдове

Напомним, что молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, желтый уровень подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в республику коронавируса нового типа.

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В Молдове на данный момент нет ни одного зафиксированного случая заболевания. Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти страны держат ситуацию под контролем. По словам главы государства, если ситуация потребует более экстренных мер, он готов созвать Высший совет безопасности.

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