Диагноз - коронавирус: гражданин Молдовы заболел в Италии

Ожидаются результаты теста на новую вирусную пневмонию, который сдал еще один наш земляк, контактировавший с инфицированным человеком.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Коронавирус выявлен у одного гражданина Молдовы в Италии, сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) со ссылкой на итальянские власти.

Хорошая новость, согласно источнику, состоит в том, что состояние его здоровья хорошее, не требующее госпитализации.

Гражданин Молдовы находится в карантине, как и другой наш соотечественник.

"Второй гражданин, который также контактировал с заряженным, сдал тест и в ближайшее время станут известны результаты", - уточнили в кишиневском дипведомстве.

В МИДЕИ напомнили, что граждане, находящиеся на территории Италии, могут запросить помощь по следующим номерам телефона:

Посольство Молдовы в Риме: +39 3294421091;

Генеральное консульство Молдовы в Милане: +39 3206108989;

Консульство в Падуе: +39 3805905331.

В министерстве рассказали и о судьбе граждан Молдовы, которые сошли в Японии с круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся в специальной зоне вблизи Токио, в префектуре Сайтама. Результаты тестов показывают, что они не заражены. Однако, ближайшие две недели наши сограждане проведут в карантине.

Граждане Молдовы, находящиеся на территории Японии, могут связаться с дипмиссией по следующему номеру телефона: +810 80 8850 7372.

МИДЕИ призывают граждан пользоваться информацией исключительно из официальных источников, чтобы не допустить паники в обществе.

В данный момент в Молдове нет ни одного зафиксированного случая заболевания.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти страны держат ситуацию под контролем. По словам главы государства, Молдова не собирается закрывать границы в связи с распространением коронавируса.

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