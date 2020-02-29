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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер сказал российскому, что хочет "разобраться" с Дамаском сам

© Sputnik / Yuri Cortez
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200229/29365656/turetskiy-lider-skazal-rossiyskomu-chto-khochet-razobratsya-s-damaskom-sam.html

По его словам, Анкара направила войска через свою южную границу по приглашению народа соседней страны, а не Башара Ассада.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимира Путина высказал желание, чтобы турецкой армии позволили самим обеспечить разрешение сирийского кризиса. 

Реджеп Тайип Эрдоган.
© AFP 2019 / ADEM ALTAN
"Своя" война Эрдогана: президент Турции дал определение происходящему в Идлибе

"Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", — сказал он, выступая в Стамбуле.

При этом, как передает РИА Новости, Эрдоган подчеркнул, что сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы.

"Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем", - добавил президент Турции.

© Sputnik / Илья Питалев
Лавров: никто не может запретить сирийской армии бороться с терроризмом
Деградация ситуация в Идлибе произошла после того, как 27 февраля террористы запрещенной в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.

В результате погибли более 30 из них, еще несколько десятков получили ранения. В этих обстоятельствах российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Российский МИД назвал одной из главных причин ухудшения ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. 

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