Турецкий лидер сказал российскому, что хочет "разобраться" с Дамаском сам

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимира Путина высказал желание, чтобы турецкой армии позволили самим обеспечить разрешение сирийского кризиса.
"Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", — сказал он, выступая в Стамбуле.
При этом, как передает РИА Новости, Эрдоган подчеркнул, что сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы.
"Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем", - добавил президент Турции.
В результате погибли более 30 из них, еще несколько десятков получили ранения. В этих обстоятельствах российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Российский МИД назвал одной из главных причин ухудшения ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.
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