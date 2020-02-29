На могиле Иона Солтыса в Польше установлена мемориальная плита

В рамках национальной программы празднования 75-летия Победы молдавская делегация отправилась в польский город Болеславец, где похоронен легендарный герой.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Главной целью визита, который состоялся при поддержке администрации президента РМ, стало увековечение памяти Героя Советского Союза Иона Солтыса, погибшего при освобождении Польши в феврале 1945-го года.

На воинском кладбище, где в братской могиле похоронен наш земляк, до сих пор не было обозначено его имя. При содействии муниципалитета Болеславца молдавская делегация во главе с председателем НКК "Победа", руководителем Русского историко-патриотического клуба Алексеем Петровичем установила на могиле героя гранитную плиту с его именем.

Вместе с живыми цветами на место захоронения героя легла горсть земли из села Кузьмин Каменского района - родины Солтыса, сообщают представители делегации.

В свою очередь, горсти польской земли с воинского кладбища города Болеславец будут переданы в Центр военной истории и культуры Национальной армии Молдовы, заложены в основание памятника Иону Солтысу, который будет открыт в Минске, и доставлены в музей Солтыса в селе Кузьмин.

В ходе медиа-экспедиции съемочная группа побывала на местах боёв 116-й стрелковой дивизии, зимой 1945-го года сражавшейся в Нижнесилезском воеводстве, и на основании архивных документов Министерства обороны России попыталась восстановить ход происходивших здесь военных действий.

Точное место погребения героя было установлено спустя 75 лет благодаря содействию представительства Министерства обороны Российской Федерации в Польше, городским властям города Болеславец и польским поисковикам.

Подвиг Солтыса

Ион Солтыс родился 5 сентября 1923 года в селе Кузьмин ныне Каменского района Молдовы в семье пастуха, по национальности был украинцем. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе.

Уйдя в партизанский отряд, Ион познакомился с секретарем Каменской подпольной организации. После этого начал распространять листовки в селах Кузьмин, Окница, Грушка с вестями с фронта.

18 марта 1944 года авангардные части Красной Армии и партизанский отряд под командованием Якова Афанасьевича Мухина освободили село Кузьмин.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Мать Иона Солтыса с портретом сына в руках.

В апреле 1944 года Ион вместе с двоюродными братьями Максимом и Емельяном был призван в армию. В начале мая 1944 года после обучения в запасном полку 2-го Украинского фронта с маршевой ротой был направлен на передовую.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Памятная доска, установленная в советские времена молдавскими комсомольцами.

Боевое крещение Солтыс получил при форсировании реки Днестр в районе Рыбница-Резина. В первом же бою был ранен и попал в госпиталь в село Чешуены Резинского района. После лечения, продолжавшегося два месяца, направлен в 548-й стрелковый полк.

Красноармеец Солтыс в бою 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у населенного пункта Луизенталь на реке Бобер (ныне на территории Польши) одним из первых преодолел реку и огнем прикрывал форсирование реки ротой.

В этом бою наш земляк гранатами подавил пулеметный расчет противника. Однако другой пулемет, укрытый в дзоте, продолжал вести огонь. Солтыс, уже будучи раненым, собрал последние силы и закрыл амбразуру своим телом.

Ценою жизни он способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Солтыс был похоронен на месте боев. Звание Героя Советского Союза Иону Сидоровичу Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 года за повторение подвига Александра Матросова.

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