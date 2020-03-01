Нападение на журналистов Sputnik Турция - подробности

Акция устрашения произошла под покровом ночи с участием агрессивно настроенных неизвестных лиц, объединившихся в достаточно многочисленные группы.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Об инциденте сообщила в своем Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", — написала она.

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.



Посмотрим, как поведет себя полиция. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

​Симоньян обращает внимание на тот факт, что нападавшим откуда-то были известны адреса и имена "не самых публичных наших сотрудников".

"У моих прабабушек сейчас было бы дежавю", - написала главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

Сайт Sputnik Турция приводит ряд подробностей инцидента. Нападения состоялось под покровом ночи, около 22.30 по местному времени. Агрессивно настроенные группы людей по 15-20 человек пытались выломать двери и ворваться в жилища трех журналистов агентства турецкого происхождения.

Толпа выкрикивала лозунги "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы", "Мученики (павшие за родину) - бессмертны, Родина неделима" и другие.

В адрес журналистов прозвучали угрозы.

Однако, как отмечается в публикации, "благодаря сдержанности журналистов Sputnik, во врем нападения никто не пострадал".

Нападавшие ретировались до появления полиции.

Жертвы нападения обратились с жалобой в правоохранительные органы

"Посмотрим, как поведет себя полиция", - написала Симоньян.

Агентство Sputnik Турция не первый раз сталкивается с проблемами. В 2016 году его подвергли административному прессингу. Его сайт был заблокирован решением управления по телекоммуникациям и связи страны.

В связи с блокировкой сайтов информационного агентства и радио Sputnik властями Турции редакция начала публиковать полнотекстовые материалы Sputnik на аккаунте ресурса в Facebook и Twitter.

Тогда же турецкие власти запретили нахождение в стране главному редактору Sputnik Турция Туралу Керимову и лишили его аккредитации.

После возобновления своей работы Sputnik Турция вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов страны.

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