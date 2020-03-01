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Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Российские парламентарии о реакции на инцидент с журналистами Sputnik Турция

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Преследование Sputnik и RT в США и Европе (91)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29370858/rossiyskie-parlamentarii-o-reaktsii-na-intsident-zhurnalistami-sputnik-turkey.html

Члены Федерального собрания Российской Федерации уверены, что ответ Москвы в любом случае будет дан.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Турция должна сама принять меры по отношению к виновным в нападении и преследовать их по закону, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Twitter, что в ночь с субботы на воскресенье неизвестные пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.

"Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов, - сказал Морозов. - В любом случае, мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия"

Анкара должна обеспечить безопасность всех представительств РФ на территории страны, заявил агентству в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Sputnik Турция.
© Sputnik /
Нападение на журналистов Sputnik Турция - подробности

"Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства", - сказал сенатор.

Кроме того, по его мнению, следует предупредить Анкару, что "любой другой сценарий действий властей приведёт к дополнительному осложнению двусторонних отношений".

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Преследование Sputnik и RT в США и Европе (91)

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