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Интервью.

СЖ России: работающие в Турции коллеги должны иметь гарантии безопасности

© Fotolia / Mihajlo Maricic
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29371272/SZh-Rossii-rabotayuschie-v-Turtsii-kollegi-dolzhny-imet-garantii-bezopasnosti.html

Попытка вторжения в дома сотрудников Sputnik Турция, согласно источнику, требует широкого осуждения и адекватной реакции.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Произошедшее в Анкаре является прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь сотрудничающих со Sputnik профессионалов, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Российские парламентарии о реакции на инцидент с журналистами Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских".

В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.

"Это нападение требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций, что, безусловно, последует, но непосредственного подключения МИД РФ и оказания максимально возможного воздействия на следственные органы Турецкой Республики", - сказал Шафир.

Это должно быть сделано для того, чтобы быстрее выявить личности нападавших, задержать их и получить гарантии того, что подобные провокации впредь не повторятся.

Sputnik Турция.
© Sputnik /
Нападение на журналистов Sputnik Турция - подробности

Также, по словам секретаря СЖР, необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как именно нападавшие получили информацию об адресах журналистов, поскольку налицо целенаправленный "слив" персональных данных.

"Безопасность журналиста – одна из ключевых составляющих свободы слова и журналистики, и особенно остро этот вопрос стоит в той же Турции, в настоящее время лидирующей в статистике преследований, нападений и заключения журналистов под стражу", - добавил Шафир.

Он уверен, что работники СМИ, должны иметь в этой стране гарантии личной безопасности – в интересах как России, так и самой Турции.

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