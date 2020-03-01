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Кремль и здание МИД.

МИД России о нападении на сотрудников Sputnik Турция и их задержании

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Преследование Sputnik и RT в США и Европе (91)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29371395/MID-Rossii-o-napadenii-na-sotrudnikov-Sputnik-Turtsiya-i-ikh-zaderzhanii.html

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедший инцидент грубейшим нарушением прав журналистов.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik Турция, обеспечить безопасности российских СМИ, - таков призыв официальной Москвы к турецким властям.

По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.

По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Российские парламентарии о реакции на инцидент с журналистами Sputnik Турция
"Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на официальном сайте МИД.

В ведомстве добавили, что нападение на сотрудников Sputnik Турция и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (91)

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