МИД России о нападении на сотрудников Sputnik Турция и их задержании

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik Турция, обеспечить безопасности российских СМИ, - таков призыв официальной Москвы к турецким властям.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.
По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.
В ведомстве добавили, что нападение на сотрудников Sputnik Турция и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.
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