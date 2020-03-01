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Турецкая полиция.

Сотрудники Sputnik Турция задержаны, редакция получает новые угрозы

© Sputnik / Александр Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29371681/sotrudniki-sputnik-turkey-zaderzhany-redaktsiya-poluchaet-novye-ugrozy.html

По данным местных СМИ, журналистов задержали после допроса в прокуратуре в связи с одной публикацией на сайте агентства.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Троих наших сотрудников, на квартиры которых накануне было совершено нападение, задержала полиция передает Sputnik Турция со ссылкой на источники.

"Источники в Палате адвокатов Анкары, а также близкие сотрудников Sputnik, на дома которых было совершено нападение, сообщили Sputnik, что после дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью", — уточнили в агентстве.

По данным местных СМИ, журналистов задержали в связи с публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции". Перед этим они были на допросе в прокуратуре.

По свидетельству очевидца, у задержанных,отобрали мобильные телефоны, но представители полиции района Каваклыдере в турецкой столицы эту информацию не подтвердили.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
МИД России о нападении на сотрудников Sputnik Турция и их задержании

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты пошли в полицию для дачи показаний. С тех пор на связь они не выходили.
МИД России призвал Анкару вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

Между тем редакция агентства Sputnik Турция продолжает получать угрозы на своих страницах в соцсетях, сообщает пресс-служба агентства в Telegram-канале.

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