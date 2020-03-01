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Флаги ОБСЕ.

Атака на Sputnik Турция: проблема выходит за рамки двусторонних отношений

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29371892/ataka-na-sputnik-turkey-problema-vykhodit-za-ramki-dvustoronnikh-otnosheniy.html

Ситуация попала в поле зрения международных организаций, МИА "Россия Сегодня" готовит обращение в ООН.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Попытку нападения на журналистов российского агентства Sputnik в Турции и угрозы в их адрес вызвали осуждение представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Я также обеспокоен тем, что их, судя по сообщениям, сегодня задержали из-за статьи. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных журналистов", - написал Дезир в Twitter.

​Между тем, МИА "Россия сегодня" в субботу обращается в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с ситуацией вокруг Sputnik Турция.

Турецкая полиция.
© Sputnik / Александр Мельников
Сотрудники Sputnik Турция задержаны, редакция получает новые угрозы

По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.

"В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция", - заявили в пресс-службе агентства.

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (91)

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