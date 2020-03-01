Атака на Sputnik Турция: проблема выходит за рамки двусторонних отношений

Ситуация попала в поле зрения международных организаций, МИА "Россия Сегодня" готовит обращение в ООН.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Попытку нападения на журналистов российского агентства Sputnik в Турции и угрозы в их адрес вызвали осуждение представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Я также обеспокоен тем, что их, судя по сообщениям, сегодня задержали из-за статьи. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных журналистов", - написал Дезир в Twitter.

I condemn last night's threats & attempted attack against 3 #Turkey based @sputnik_TR journalists, outside their homes in Ankara. Also concerned that they were reportedly detained today over an article. I urge the authorities to ensure the safety of foreign correspondents. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) March 1, 2020

​Между тем, МИА "Россия сегодня" в субботу обращается в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с ситуацией вокруг Sputnik Турция.

По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.

"В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция", - заявили в пресс-службе агентства.

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