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Стамбул.

Обыск в офисе Sputnik в Стамбуле: фото и видео

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29374096/obysk-v-ofise-sputnik-v-istambul-foto-i-video.html

Ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула, однако причину, по которой применена подобная мера, не назвали.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Полиция проводит обыски в офисе Sputnik в Стамбуле, ордер выдан генпрокуратурой города. Об этом сообщила в своем Twitter главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

​Информацию подтвердил РИА Новости руководитель представительства агентства Максим Дурнев, добавив, что причины обыска не называют..

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность.

По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь. Также задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.

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