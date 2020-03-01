Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Sputnik Турция

Эта тема стала основной в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре глав двух внешнеполитических ведомств.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности", - отметили в ведомстве.

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Позже стало известно о задержании главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе и об обыске в офисе агентства.

Главы МИД также обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Стороны высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений.

Вскоре после разговора двух министров стало известно, что троих сотрудников Sputnik Турция, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Несколько позже был освобожден и главред Sputnik Турция.

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