17:18 01 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Sputnik Турция

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (92)
56 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200301/29374394/lavrov-i-cavushoglu-obsudili-situatsiyu-vokrug-sputnik-turkey.html

Эта тема стала основной в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре глав двух внешнеполитических ведомств.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности", - отметили в ведомстве.

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Позже стало известно о задержании главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе и об обыске в офисе агентства.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
МИД России о нападении на сотрудников Sputnik Турция и их задержании

Главы МИД также обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Стороны высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений.

Вскоре после разговора двух министров стало известно, что троих сотрудников Sputnik Турция, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Несколько позже был освобожден и главред Sputnik Турция.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (92)

По теме

Атака на Sputnik Турция: проблема выходит за рамки двусторонних отношений
Задержан главный редактор Sputnik Турция — агентство
Обыск в офисе Sputnik в Стамбуле: фото и видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
Прощай, Масленица! — Здравствуй, Мэрцишор!
Греция: подкрепление сил безопасности прибывает после попытки беженцев прорваться из Турции
Кошмар на границе Греции: мигранты хотят прорваться
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться