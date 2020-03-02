Дата в календаре: что отмечаем 2 марта

А еще сегодня международный день спички. В Индии отмечают Холи — праздник весны и ярких красок. В Китае — праздник фонарей Юаньсяо.
В США в штате Техас — день независимости. А в Эфиопии — день победы в битве при Адуа (1896 год).
Православные праздники 2 марта:
- память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612);
- память праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, от 12 (I);
- память великомученика Феодора Тирона (ок. 306);
- обре́тение мощей мученика Мины Калликелада (ок. 867—889);
- память преподобного Феодора Молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII);
- память священномучеников Михаила Никологорского и Павла Косминкова, пресвитеров (1938);
- память мученицы Анны Четвериковой (1940).
События в этот день:
1711 — Учреждён Сенат — высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).
1716 — Выходит произведение Дмитрия Кантемира "Описание Молдавии".
1757 — Начало правления Скарлата Гики в Молдове.
1831 — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.
1855 — На престол Российской империи вступил Александр II.
1870 — В Бухаресте, под руководством Богдана Петричейку Хашдеу выходит журнал "Колумна луй Траян".
Насколько продлилась бы жизнь Пушкина, если бы не роковая дуэль>>>
1911 — Состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.
1919 — Был образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации.
1933 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг".
1935 — В Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.
Память о ВОВ — ради чего была одержана Победа>>>
1949 — Завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял их самолет четыре раза.
1964 — Группа Битлз приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day's Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.
1965 — ВВС США начали систематические бомбардировки Северного Вьетнама (операция "Rolling Thunder"), продолжавшиеся до 1968 года.
1968 — Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.
1970 — Русский писатель Александр Твардовский покидает редакцию журнала "Новый мир".
1973 — Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).
1983 — Израильские врачи начали всеобщую забастовку, отказавшись лечить и оперировать тяжелых больных, многие из которых умерли.
1986 — Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.
1991 — На Центральном Телевидении СССР впервые появилась программа "Утренняя звезда". Ее ведущий Юрий Николаев, уроженец Кишинева. Еще он вел передачу "Утренняя почта".
1992 — Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 46/223 согласно, которой Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций.
1999 — Cборная России по мини-футболу завоевала титул чемпиона Европы.
Родились:
1862 — Борис Голицын, русский физик, академик Петербургской Академии наук (1908). Один из основоположников сейсмологии.
1894 — Александр Опарин, советский биолог и биохимик.
1931 — Михаил Горбачев, первый и единственный Президент СССР.
1938 — Вячеслав Зайцев, модельер.
1952 — Сергей Вадимович Степашин, экс-председатель Счетной палаты, президент Российского книжного союза.
1962 — Джон Бон Джови, американский рок-музыкант, актер.
1963 — Евгений Дятлов, российский актер и певец.
1968 — Дэниел Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.
1969 — Михаил Пореченков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации
1976 — Даниил Страхов, российский актер театра и кино.