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День 2 марта

Дата в календаре: что отмечаем 2 марта

© Sputnik / Стас Этвеш / Вишнякова Мария
Общество
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (248)
120920
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200302/17616735/2-marta-kakoj-segodnya-prazdnik-2020.html

"Описание Молдовы" Дмитрия Кантемира, Михаил Горбачев, Дэниел Крэйг и Бон Джови. Чем еще ознаменовано 2 марта 2018 года, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А еще сегодня международный день спички. В Индии отмечают Холи — праздник весны и ярких красок. В Китае — праздник фонарей Юаньсяо.

В США в штате Техас — день независимости. А в Эфиопии — день победы в битве при Адуа (1896 год). 

Сергей Захаров
© Sputnik / Rodion Proca
Захаров: приднестровский конфликт может быть разрешен в ближайшие годы

Православные праздники 2 марта:

  • память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612);
  • память праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, от 12 (I);
  • память великомученика Феодора Тирона (ок. 306);
  • обре́тение мощей мученика Мины Калликелада (ок. 867—889);
  • память преподобного Феодора Молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII);
  • память священномучеников Михаила Никологорского и Павла Косминкова, пресвитеров (1938);
  • память мученицы Анны Четвериковой (1940).

События в этот день:

1711 — Учреждён Сенат — высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).

1716 — Выходит произведение Дмитрия Кантемира "Описание Молдавии".

1757 — Начало правления Скарлата Гики в Молдове. 

1831 — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. 

Цыпово-монастырь
© Photo : Игорь Взоров
Когда появилось название "Молдова"

1855 — На престол Российской империи вступил Александр II.

1870 — В Бухаресте, под руководством Богдана Петричейку Хашдеу выходит журнал "Колумна луй Траян".

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1911 — Состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.

1919 — Был образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации.

1933 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг". 

1935 — В Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.

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1949 — Завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял их самолет четыре раза.

1964 — Группа Битлз приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day's Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.

1965 — ВВС США начали систематические бомбардировки Северного Вьетнама (операция "Rolling Thunder"), продолжавшиеся до 1968 года.

1968 — Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.

1970 — Русский писатель Александр Твардовский покидает редакцию журнала "Новый мир".

1973 — Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).

1983 — Израильские врачи начали всеобщую забастовку, отказавшись лечить и оперировать тяжелых больных, многие из которых умерли.

1986 — Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.

1991 — На Центральном Телевидении СССР впервые появилась программа "Утренняя звезда". Ее ведущий Юрий Николаев, уроженец Кишинева. Еще он вел передачу "Утренняя почта". 

1992 — Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 46/223 согласно, которой Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций.

1999 — Cборная России по мини-футболу завоевала титул чемпиона Европы.

Родились:

1862 — Борис Голицын, русский физик, академик Петербургской Академии наук (1908). Один из основоположников сейсмологии.

1894 — Александр Опарин, советский биолог и биохимик.

1931 — Михаил Горбачев, первый и единственный Президент СССР.

1938 — Вячеслав Зайцев, модельер.

1952 — Сергей Вадимович Степашин, экс-председатель Счетной палаты, президент Российского книжного союза.

1962 — Джон Бон Джови, американский рок-музыкант, актер.

1963 — Евгений Дятлов, российский актер и певец.

1968 — Дэниел Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

1969 — Михаил Пореченков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации

1976 — Даниил Страхов, российский актер театра и кино.

 

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (248)

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Теги:
2 марта, Описание Молдовы, приднестровский конфликт, вооруженный конфликт, война, Николай I, Дэниел Крэйг, Бон Джови, Евгений Дятлов, Дмитрий Кантемир, Михаил Горбачев, Александр Пушкин


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