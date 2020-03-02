Дата в календаре: что отмечаем 2 марта

"Описание Молдовы" Дмитрия Кантемира, Михаил Горбачев, Дэниел Крэйг и Бон Джови. Чем еще ознаменовано 2 марта 2018 года, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А еще сегодня международный день спички. В Индии отмечают Холи — праздник весны и ярких красок. В Китае — праздник фонарей Юаньсяо.

В США в штате Техас — день независимости. А в Эфиопии — день победы в битве при Адуа (1896 год).

Православные праздники 2 марта:

память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612);

память праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, от 12 (I);

память великомученика Феодора Тирона (ок. 306);

обре́тение мощей мученика Мины Калликелада (ок. 867—889);

память преподобного Феодора Молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII);

память священномучеников Михаила Никологорского и Павла Косминкова, пресвитеров (1938);

память мученицы Анны Четвериковой (1940).

События в этот день:

1711 — Учреждён Сенат — высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).

1716 — Выходит произведение Дмитрия Кантемира "Описание Молдавии".

1757 — Начало правления Скарлата Гики в Молдове.

1831 — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.

1855 — На престол Российской империи вступил Александр II.

1870 — В Бухаресте, под руководством Богдана Петричейку Хашдеу выходит журнал "Колумна луй Траян".

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1911 — Состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.

1919 — Был образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации.

1933 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг".

1935 — В Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.

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1949 — Завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял их самолет четыре раза.

1964 — Группа Битлз приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day's Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.

1965 — ВВС США начали систематические бомбардировки Северного Вьетнама (операция "Rolling Thunder"), продолжавшиеся до 1968 года.

1968 — Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.

1970 — Русский писатель Александр Твардовский покидает редакцию журнала "Новый мир".

1973 — Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).

1983 — Израильские врачи начали всеобщую забастовку, отказавшись лечить и оперировать тяжелых больных, многие из которых умерли.

1986 — Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.

1991 — На Центральном Телевидении СССР впервые появилась программа "Утренняя звезда". Ее ведущий Юрий Николаев, уроженец Кишинева. Еще он вел передачу "Утренняя почта".

1992 — Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 46/223 согласно, которой Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций.

1999 — Cборная России по мини-футболу завоевала титул чемпиона Европы.

Родились:

1862 — Борис Голицын, русский физик, академик Петербургской Академии наук (1908). Один из основоположников сейсмологии.

1894 — Александр Опарин, советский биолог и биохимик.

1931 — Михаил Горбачев, первый и единственный Президент СССР.

1938 — Вячеслав Зайцев, модельер.

1952 — Сергей Вадимович Степашин, экс-председатель Счетной палаты, президент Российского книжного союза.

1962 — Джон Бон Джови, американский рок-музыкант, актер.

1963 — Евгений Дятлов, российский актер и певец.

1968 — Дэниел Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

1969 — Михаил Пореченков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации

1976 — Даниил Страхов, российский актер театра и кино.