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Человек в маске смотрит на модель коронавируса SARS в мэрии в Тайбэе

Что для коронавируса лютая смерть: эксперт знает ответ

© AFP 2019 / SAM YEH
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200302/29385322/chto-dlya-koronavirusa-lyutaya-smert-ekspert-znaet-otvet.html

Немецкий специалист уверен, что "нечего всем бегать в масках", защититься от инфекции следует по-другому.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Имеющийся на данный момент опыт показывает, что эффективность закрывающих лицо масок сомнительна. Такое заявление сделала на брифинге в Берлине глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петра Гастмайер.

"Тщательного мытья рук с водой и мылом вполне достаточно для того, чтобы убить вирус и смыть его с рук. Конечно, в поездке, где не всегда есть доступ к воде, приемлемо взять с собой маленькую бутылочку с дезинфицирующим средством. Важно, чтобы антисептик... находился в каждом приемном покое, потому что там важна скорость и не всегда есть свободные раковины".

Эксперт считает, что "сотрудники медучреждений нуждаются в масках, потому что они должны защищаться в контакте с пациентами, но нет смысла нам всем бегать в масках".

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"Это не помогает, это подтвердилось в Китае и Японии, где сейчас заболевание широко распространено. Это показывает, что это неверный путь", - уточнила она.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболеваний, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

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